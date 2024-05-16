Нетрезвый боец поп-MMA пострадал в перестрелке. Юсупов попал на операционный стол

Бойцы поп-MMA – это яркие и неординарные личности. Но зачастую это приводит их к крайне неприятным ситуациям. И сейчас такой инцидент случился с Залимханом Юсуповым. Спортсмен давно считается одиозным в спортивной сфере. Он заполучил не самую лучшую славу, поскольку попадался на употреблении запрещённых веществ. А некоторые даже рассказывали, что боец появлялся в нетрезвом виде на пресс-конференциях и поединках.

Залимхан находился в Махачкале, где прогуливался по улице в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По информации источника, к Юсупову подошли неизвестные, которые начали приставать к спортсмену. Они предъявляли бойцу претензии, которые были связаны с употреблением запрещённых веществ. Кроме того, парни обвиняли Залимхана в очернении спорта и самой республики. Так что очень быстро конфликт перешёл в активную фазу.

У нападавших на спортсмена было огнестрельное оружие. Поэтому после небольшой словесной перепалки оно пошло в ход. В бойца выстрелили трижды – в ногу, в руку и в бедро. После этого Залимхана пришлось срочно госпитализировать, а также потребовалось вмешательство врачей. Юсупов перенёс операцию и сейчас находится под наблюдением. Стало известно, что нападавшие на бойца скрылись, но полиция уже занимается их поисками.

ЗАЛИМХАН ЮСУПОВ Фото: mma-series.com

Стоит отметить, что спортсмен отделался довольно легко в таком конфликте. Конечно, огнестрельные ранения могут вывести бойца из строя на длительное время. Поэтому следующий выход в клетку отложен надолго. Но при этом не были задеты жизненно важные органы, состояние Залимхана – стабильное.

29 мая Юсупов должен был провести поединок с Али Хейбати. Бой планировали провести на турнире Hype MMA. Однако теперь можно совершенно уверенно констатировать, что для Али придётся искать нового соперника. А Залимхану очень важно поправиться и вернуться в бои. Конечно, сделать это после такого инцидента будет непросто, может потребоваться много времени. Но характер должен помочь ему справиться с этой ситуацией.