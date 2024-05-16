Фьюри — величайший тяжеловес в истории? Сопоставляем факты

18 мая в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира встретятся обладатели поясов в супертяжёлом весе – Тайсон Фьюри и Александр Усик. Они определят первого в истории обладателя титула абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе в эпоху четырёх поясов.

Тайсон Фьюри – пожалуй, самая неоднозначная личность супертяжёлого дивизиона. Такого количества различных скандалов и спорных моментов, связанных с британцем, нет ни у кого в современном боксе. При этом глупо отрицать, что Цыганский король – превосходный боксёр. Более того, Тайсон и вовсе может претендовать на звание величайшего тяжеловеса всех времён. Да, после такого заявления, конечно, сразу же в противовес возникнут имена Мохаммеда Али, Майка Тайсона и других титанов королевского дивизиона. Но давайте разбираться.

Любительская карьера у Фьюри не задалась, зато в профессионалах Тайсон стал настоящей звездой. О том, кто такой Цыганский король, боксёрский мир узнал в 2015 году, когда 27-летний Фьюри, имеющий только локальный титул WBO, вышел в ринг против Владимира Кличко. Тут нужно понимать, что украинец на тот момент не просто зачистил королевский дивизион – он не проигрывал на протяжении 11 лет и владел тремя чемпионскими поясами. Британец в их очном поединке выглядел потрясающе – никто не ожидал от Фьюри такого грамотного выступления. Он не оставил Кличко ни единого шанса, лишив Владимира сильных сторон, украинец выглядел беспомощно. Да, не самый яркий поединок, но со спортивной составляющей Фьюри сделал всё грамотно.

Дальше весь мир узнал, что Тайсон не только отличный боксёр, но и человек, который умеет притягивать к себе внимание. В большинстве случаев это был, конечно, чёрный пиар, так как британец постоянно попадался на различных скандалах. То у него находят допинг, то он отказывается от реванша с Кличко, то заявляет о проблемах с алкоголем и наркотиками, уходит в депрессию, оставляет пояса вакантными и пропадает на три года. И всё это после феноменальной победы над Кличко.

Это ещё одна отличительная черта Фьюри, которая делает его одним из величайших боксёров за всю историю. Он умеет приковывать внимание, даже будучи в трёхлетнем простое. Он постоянно в медиапространстве, постоянно задевает всех своих соперников. Такой Конор Макгрегор из мира бокса. И за это британца любят, поэтому он собирает стадионы и зарабатывает миллионы долларов.

Только, в отличие от Конора, Фьюри доказывает свою состоятельность в ринге. За всеми его бравадами стоят реальные победы. Фьюри по-прежнему остаётся непобеждённым боксёром, хотя, например, трижды дрался с Деонтеем Уайлдером. До трилогии с Тайсоном Бронзовый бомбардировщик казался просто каким-то инопланетянином, которого невозможно не то, что победить, нереально с ним даже полный бой провести. У Уайлдера был рекорд 40-0, и 39 побед были одержаны нокаутами. А после Фьюри Деонтей стал совершенно другим боксёром, в чём мы могли недавно убедиться в поединке с Джозефом Паркером. Тайсон забрал не только драгоценный «0» в графе поражений и титул чемпиона, которым Деонтей владел на протяжении пяти лет, но и душу Уайлдера. Бронзовый бомбардировщик уже никогда не будет прежним.

Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

И при этом не стоит забывать, как выглядит Тайсон. Если спросить у человека, не интересующегося спортом, чем занимается Фьюри, то вряд ли вы услышите правильный ответ. Двухметровый толстяк, который совсем не похож на профессионального спортсмена, весит около 120 кг, и это ещё его лучшая форма. А в межсезонье Фьюри может дойти до 150-160 кг, а в один момент весил и вовсе более 180 кг. При этом в ринге, несмотря на свои габариты и вес, Тайсон буквально порхает. Он очень скоростной и техничный, у него высокий бойцовский интеллект. Тайсон очень грамотно использует свои габариты, в том числе в клинче. И при этом у Фьюри отличная защита корпусом, что помогает ему зачастую избегать сложных положений. Да, здесь можно сказать, что Тайсон довольно часто бывал в нокдаунах. Это факт, с которым сложно спорить, но этот факт говорит ещё о том, что Фьюри практически невозможно финишировать. Где-то после пропущенных ударов он оказывался в нокдауне, но при этом моментально приходил в себя. Вспомните, как Уайлдер думал, да и не только он, что наглухо вырубил Фьюри в их первом бою. Но Тайсон пережил и этот нокдаун, и есть ощущение, что никто на месте британца просто не поднялся бы на ноги.

Фьюри – практически идеальный тяжеловес, не похожий ни на кого. У него собственный стиль, приносящий ему победы, у британца отличное резюме с победами над топовыми тяжеловесами современности и, конечно, заветный «0» в графе поражений, что очень важно в сравнении с другими легендарными тяжеловесами. Большинство из них — и Али, и Тайсон, и Льюис — проигрывали, причём неоднократно.

Конечно, тут можно рассуждать об уровне оппозиции: мол, у Фьюри не было серьёзных соперников, кроме Уайлдера и Кличко. В целом с этим можно согласиться, но лишь отчасти. Просто в современном супертяжёлом весе не так много громких имён. Сейчас Фьюри собирается провести бой с непобеждённым Усиком, который к тому же бывший абсолютный чемпион крузервейта и олимпийский чемпион. Это ли не громкое имя? В случае победы последует либо реванш с Александром, либо громкий бой с Энтони Джошуа. Ну а в случае двух этих побед можно будет смело уходить на пенсию: больше драться будет не с кем. И разговоры о несерьёзной оппозиции можно будет заканчивать. Британец досрочно побеждал небитых прежде Отто Валлина и Тома Шварца, это к вопросу о поединках с молодыми и перспективными соперниками. Он трижды побеждал Дерека Чисору и финишировал крепкого Диллиана Уайта. Да и если посмотреть на уровень оппозиции тех же Тайсона и Али, то там тоже можно найти множество проходных боёв с парнями без громких имён и с почти отрицательными рекордами.

У Фьюри армия фанатов, его поединки собирают у экранов и в залах миллионы фанатов, а сам Тайсон получает рекордные для тяжёлого веса гонорары. В его руках были три титула чемпиона мира одновременно, у него были неоднократные победы над действующими и бывшими чемпионами мира, в том числе над Кличко, который не проигрывал на протяжении 11 лет. Что должно быть ещё, чтобы Фьюри считался величайшим тяжеловесом в истории? Кажется, и этого достаточно. Но Тайсон идёт за историей. Если в ближайшие выходные британец одержит победу над Александром Усиком, то станет первым в истории королевского дивизиона обладателем четырёх чемпионских поясов. Это ли не величие?