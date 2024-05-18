Такое событие нельзя пропускать. 10 причин, почему бой Фьюри и Усика станет великим

Сегодня, 18 мая, в Саудовской Аравии состоится долгожданный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринге встретятся чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и обладатель трёх поясов Александр Усик. Это будет по-настоящему великий бой, и вот почему.

1. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира. Для тяжеловесов это вообще новая история: никогда в эпоху существования четырёх поясов этот титул не был разыгран. Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе был Леннокс Льюис, владевший титулами WBC, WBA и IBF до апреля 2000 года. То есть практически четверть века в супертяжёлом весе не было короля дивизиона, и теперь Фьюри и Усик его выявят.

2. В случае победы Александр может вписать своё имя в историю. Он станет третьим боксёром в истории, кому удалось стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях в эпоху четырёх поясов. Ранее таких высот достигли Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ. Но Усик может стать первым боксёром, которому удастся править в двух самых тяжёлых весах – крузервейте и королевском дивизионе.

3. Фьюри также в случае победы тоже войдёт в историю. В эпоху четырёх поясов было всего девять абсолютных чемпионов мира. Тайсон может замкнуть первую десятку и стать первым британским абсолютным чемпионом мира в эпоху четырёх поясов.

4. Конечно, дополнительной интриги поединку добавляет то, что на профессиональном ринге оба боксёра являются непобеждёнными. В карьере Усика 21 победа в 21 поединке, 14 из которых были одержаны нокаутами. Тайсон Фьюри провёл 35 боёв, в 34 одержал победы, 26 из них – нокаутами, и один поединок с Деонтеем Уайлдером был признан ничейным. Поэтому, помимо титулов, на кону будет стоять ещё и «нолик» в графе поражений, и кто-то из боксёров его лишится.

Тайсон Фьюри против Александра Усика Фото: Richard Pelham/Getty Images

5. Поединок будет проходить в Саудовской Аравии, именно шейхи смогли организовать бой, который так долго не мог состояться. Команды Усика и Фьюри долгое время обсуждали условия, но не могли прийти к соглашению. Шейхам, а вернее, их деньгам, удалось удовлетворить обе стороны, и для обоих боксёров предстоящий поединок будет рекордным в плане гонораров. Более того, это будут рекордные гонорары за бой в королевском дивизионе за всю историю.

«Они платят большие деньги. Всё, во что ввязываются эти люди, имеет большое значение. И я считаю, что заключил с ними самый крупный контракт в истории бокса. Не могу раскрывать цифры, но скажу, что мешок с деньгами будет чертовски большим. Футбольные сделки с Роналду и Неймаром – всё это не сравнится с тем, что предложили мне. Очень много денег», — сказал Фьюри.

6. Оба боксёра подошли к поединку в оптимальной форме. Фьюри после того, как провёл блеклый бой против Фрэнсиса Нганну, взял себя в руки и серьёзно похудел. Тайсон показал на взвешивании самые маленькие цифры за последние три боя – 118,8 кг. А Усик, напротив, установил собственный рекорд – 105,9 кг, ещё никогда украинец не весил так много перед поединком.

7. Помимо того, что Усик ни разу в карьере не проигрывал, он ещё и ни разу официально не бывал в нокдаунах. Да, тут можно вспоминать различные инциденты, как, например, в поединке с Даниэлем Дюбуа, когда Александр пропустил пограничный удар в корпус, но сделал вид, что британец попал ему в пах. Однако официально украинцу действительно ни разу не открывали счёт, что, конечно, не может не восхищать. При этом у Фьюри 26 побед нокаутами, от его ударов не устояли на ногах такие монстры, как Деонтей Уайлдер и многие другие топовые боксёры. Выдержит ли Усик?

8. Поединок Усика и Фьюри – бой двух самых умных тяжеловесов современности. Оба обладают отличным боксёрским интеллектом, умеют подстраиваться под соперника, навязывать свой стиль, перестраиваться по ходу боя. Поэтому поединок будет настоящим наслаждением для любителей красивого бокса. К слову, в тяжёлом дивизионе давно не было таких титульных поединков, в которых оба боксёра рассчитывают не на физическую мощь и динамит в руках, а на технику и тактику.

9. Помимо этого, бой Усика и Фьюри – это поединок стилей. «Игровик» Фьюри против «темповика» Усика, габариты Тайсона против скорости и реакции Александра. Британец и украинец по факту совершенно разные боксёры, при этом имеют и схожие черты в стилях. Кто сумеет навязать свой бой сопернику?

10. Ничего грандиознее в современном боксе придумать нельзя. «Чистые» рекорды, баснословные гонорары, четыре чемпионских пояса – Усик и Фьюри будут писать историю на наших глазах. Пропускать такое нельзя.