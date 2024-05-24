«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: возвращение Дацика, новый вызов для Папина. LIVE

24 мая состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который порадует фанатов единоборств яркими поединками. В главном событии вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Шон Тёрнер. Российский боец продолжает драться очень часто, но не особо стабильно. А ирландец попытается вернуться после поражения от Кевина Джонсона. В соглавном поединке будут биться Алексей Папин и Айзек Чилемба. Российский боксёр уже выступал на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В 2022 году он стал главной звездой вечера, когда отправил в нокаут Дилана Прашовича из Черногории.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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