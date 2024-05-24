«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: возвращение Дацика, новый вызов для Папина. LIVE

24 мая состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который порадует фанатов единоборств яркими поединками. В главном событии вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Шон Тёрнер. Российский боец продолжает драться очень часто, но не особо стабильно. А ирландец попытается вернуться после поражения от Кевина Джонсона. В соглавном поединке будут биться Алексей Папин и Айзек Чилемба. Российский боксёр уже выступал на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В 2022 году он стал главной звездой вечера, когда отправил в нокаут Дилана Прашовича из Черногории.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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😡 «Судьба тебя отвела от позорного нокаута». Дацик обратился к Емельяненко после отмены
Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик обратился к соотечественнику Александру Емельяненко после отмены боя.
«Только что мне позвонили и сообщили, что турнир 12 апреля отменён. Очень расстроен, но надеюсь, что наш бой состоится и эта крашеная версия Филиппа Киркорова ответит за свой навозный язык.
Абубакар, тебе очень повезло, сама судьба тебя отвела от этого позорного нокаута, который я очень хотел повторить», — приводит слова Дацика «Матч ТВ».
Где смотреть турнир с боем Папин – Чилемба
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
💪 Менеджер Емельяненко: Александр в идеальной форме, он ждал реванша с Дациком
Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, высказался об отмене поединка с Вячеславом Дациком.
«Александр ждал этот бой, ждал возможность реваншироваться. Он в отличной, я бы сказал, идеальной форме. Пока нет понимания, будет ли назначена новая дата турнира или нет, но мы открыты к предложениям, хотим драться.
Знаю, что у RCC будут большие события в мае, было бы хорошо попасть туда. Мы обсуждали с Александром, что можно выйти на бой против Минакова — он провёл неплохой бой, думаю, что для него май тоже удобен», — сказал Бурчак в интервью телеканалу UDAR.
Когда состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 24 мая. Его старт запланирован на 20:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 23:15 по московскому времени.
❌ Бой Емельяненко и Дацика был отменён
Поединок популярных российских бойцов смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко был отменён. Бой Емельяненко и Дацика должен был состояться 12 апреля в Москве. Спортсмены договорились провести поединок по правилам бокса в ММА-перчатках в рамках турнира Ural FC 7.
Полный кард турнира с главным боем Дацик – Тёрнер
- Вячеслав Дацик (Россия) – Шон Тернер (Ирландия);
- Алексей Папин (Россия) – Айзек Чилемба (Малави);
- Роман Андреев (Россия) – Терелл Бостик (США).