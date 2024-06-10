Проваленный допинг-тест и пьяный дебош. Как поп-звезда бокса рушит свою карьеру

В конце апреля Райан Гарсия ярко напомнил всему боксёрскому миру о том, насколько он талантлив, просто уничтожив ранее непобеждённого Девина Хейни. Экс-абсолютный чемпион мира не смог вообще ничего противопоставить Гарсии и чудом избежал досрочного поражения.

В ту ночь Гарсия почувствовал себя королём, и его заслуженно нахваливали, но теперь всё сменилось хейтом, и виноват в этом только сам Райан. Сначала выяснилось, что допинг-проба звёздного боксёра показала положительный результат — в образцах нашли остарин, который находится в списке запрещённых препаратов с 2008 года и напрямую влияет на физические показатели спортсменов.

Разумеется, Райан всё отрицал, говорил, что это заговор и он понятия не имеет, где достать стероиды, и записывал обращения, в которых обвинял всех во лжи и грозил судом. Хейни на этом фоне тоже не молчал: «Меня никогда так не превосходили. Я чувствовал что-то неладное, но не хотел оправдываться».

Гарсия запросил вскрытие пробы «Б» и обращался за помощью к людям: «Я просто в ярости. Ненавижу коррупцию, ненавижу этих злых людей. Я буду молиться за них, но не прощу этой лжи. Пожалуйста, люди, помогите мне, они врут».

А когда в конце мая стало известно, что и вторая проба показала наличие остарина, то и риторика «золотого мальчика» сменилась: «Погнали, у нас позитивный результат. Позитивный вайб, бра. Да-а, так счастлив. Обожаю чёртовы стероиды! Проглочу все стероиды».

Райан Гарсия Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Разумеется, всё это повлияло на репутацию Гарсии, от которого отвернулись многие из тех, кто ранее был на стороне Райана. Например, Конор Макгрегор. Ирландец поддерживал поп-звезду бокса после поражения от Джервонты Дэвиса, а потом заявил: «Больше не подходи ко мне». Кроме того, положительный допинг-тест — прямая дорога к дисквалификации. Причём по самым пессимистичным прогнозам это могут быть четыре года вне профессионального спорта для Гарсии.

И как будто этого всего было мало, Райан успел вляпаться в ещё одну неприятную историю. В прошедшие выходные стало известно, что боксёра арестовали за вандализм в отеле в Беверли-Хиллз. По данным TMZ, Гарсия устроил дебош в своём номере и в холле гостиницы, а нанесённый ущерб был оценён в $ 15 тыс.

Адвокат спортсмена также заявил, что его клиенту могут предъявить обвинения за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, а ещё попытался оправдать Райана тем, что тот сейчас переживает непростые времена из-за известий о матери — у неё онкологическое заболевание. Позже сообщили также, что из-за жалоб на здоровье Гарсию отправили в больницу, откуда он позже вышел на связь: «Я волнуюсь. Должен находиться в этой странной больнице, мне пытаются дать лекарство и держат в ожидании. Неизвестно, как долго это будет продолжаться. Помолитесь за меня. Боже, помоги мне».

За Гарсию и его психологическое состояние действительно тревожно. Даже перед боем с Хейни его вынудили пройти оценку психического здоровья из-за ряда неоднозначных заявлений в социальных сетях. Теперь ситуация только усугубилась. В ближайшее время Райана ждёт вердикт по его бою с Хейни (однозначно победу аннулируют), и он узнает срок своей дисквалификации. С учётом того, что уже сейчас «золотой мальчик» не очень уравновешен, остаётся только гадать, как скажутся на нём новые потрясения.

И вдвойне печальнее от того, что у Гарсии есть талант и, возможно, он мог бы далеко пойти в боксе, но выбирает совсем другой путь и методично, шаг за шагом, закапывает карьеру.