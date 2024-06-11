«В этом они на одном уровне». Макгрегор действительно похож на Мохаммеда Али?

Конор Макгрегор заслуженно считается одной из самых больших звёзд в истории UFC. Сейчас ирландец простаивает уже три года, но до сих пор является желанным соперником для любого бойца. Чендлер ждал его полтора года, Ислам Махачев не скрывает, что предпочёл бы поединок с Конором реваншу с Арманом Царукяном, а чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс готов дать ему титульный шанс. Причина проста — Макгрегор не только привлекает внимание, но и притягивает деньги.

В своё время Конор ярко ворвался в промоушен, показывая красивые бои и не оставляя равнодушных своим поведением вне октагона. Трэш-ток Конора зачастую был шикарным, и по сей день у него появляется множество подражателей, которые никак не могут приблизиться к оригиналу. Ирландец подарил болельщикам множество крылатых фраз, а его умение вывести соперника из себя до сих пор восхищает Дану Уайта.

«На самом деле я ненавижу сравнивать кого-то с Мохаммедом Али. Потому что для меня он величайший и как боец, и как человек. Но для меня Конор Макгрегор и Али на одном уровне, если мы говорим о ментальности, о психологии, об умении вывести соперника из себя. Считаю, что в этом плане они лучшие в истории. Вспомните легендарные противостония Али с Джорджем Форманом и Джо Фрейзером. Он очень жёстко их доставал. Словами, стихами, выходками. И вспомните, что Конор сделал с Альдо. Понятное дело, что он просто залез ему под кожу. Он заставлял соперников принимать свои правила игры, а потом мог унизить и перехитрить их. В этой игре никто не был с ним на том же уровне», — заявил Уайт.

Смелое сравнение и, возможно, действительно верное, если мы говорим об умении этих людей вывести из себя оппонентов. Вспомните Макгрегора, который действительно достал бедного Жозе Альдо. Конор-шоумен приехал на родину соперника и выдал запоминающийся панч: «Этот город принадлежит мне. Рио-де-Жанейро принадлежит мне. Я сижу тут, положив ноги на стол. И никто ничего с этим не сделает. Моя фамилия Макгрегор. Это значит, что во мне течёт королевская кровь. Альдо сказал, что он король, а я шут. В прежние времена, я приехал бы в его фавелы верхом на коне и убил всех, кто не пригоден к работе. Но сейчас новые времена. Так что я просто надеру ему задницу».

Конор Макгрегор (справа) Фото: Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Был эпизод с Джереми Стивенсом, который бросил вызов Конору прямо на пресс-конференции и тут же получил ответ: «Кто это, чёрт возьми, такой?».

А в перепалке с Рафаэлем дос Аньосом появилась ещё одна крылатая фраза: «Я изменю твою бомжатскую жизнь, подарю тебе праздник. Бой со мной сделает тебя богачом. После подписания контракта ты первым делом позвонишь жене и скажешь: «Дорогая, мы сделали это! Мы наконец-то богаты! Конор Макгрегор сделал это для нас. Надень своё лучшее нижнее бельё к моему приезду. Сегодня будет ночь красных трусиков!»

Было и яркое обращение к несостоявшимся соперникам: «Во избежание прилюдной казни я предлагаю каждому испугавшемуся встретиться со мной и публично поцеловать каждый мой палец, тогда, возможно, я сменю гнев на милость. Я даю всего лишь 24 часа, за это время вы должны явиться вместе со своей женщиной и всем своим имуществом, в противном случае на вашу голову будет объявлена охота, и в скором времени она окажется в моей коллекции. Тик-так. Время пошло».

И, конечно же, речь после того, как Конор стал двойным чемпионом: «Я уничтожил каждого в ростере. Хочу честно признаться… Я хочу извиниться… абсолютно ни перед кем! Двойной чемпион может делать всё, что он захочет!»

А вот Мохаммеда Али помнят в основном по его победам, достижениям и фразе про порхающую бабочку и жалящую пчелу. Если Конор в своём трэш-токе сосредотачивался в первую очередь на собственном превосходстве над кем-либо, то Али просто унижал оппонентов всеми способами.

В 1964 году Мохаммеду (на тот момент ещё Кассиусу Клэю) предстоял боя с опасным Сонни Листоном. Али считался андердогом, но его это не смущало, он обрушился на именитого соперника: «Он слишком уродлив, чтобы быть чемпионом мира. Сонни Листон — ничто. Человек не может говорить, не может драться. Он нуждается в уроках разговора и в уроках бокса. И поскольку он собирается драться со мной, он нуждается в уроках падения. Держу пари, ты и сам боишься до смерти, когда видишь себя в зеркале. Уродливый медведь! Ты никогда не дрался ни с кем, кроме мешков и бывших боксёров».

Джо Фрейзер тоже выслушал немало о своей внешности: «Фрейзер так уродлив, что ему следует пожертвовать своё лицо Американскому Бюро Дикой Природы. Он настолько уродлив, что, когда плачет, слезы разворачиваются и стекают по его затылку. Это будет триллер, когда я побью гориллу в Маниле».

Легендарный поединок Али с Джорджем Форманом, который все знают как «Грохот в джунглях», запомнился не только как один из величайших вечеров бокса, но и рождением той самой фразы про бабочку и пчелу. Однако трэш-ток тоже был: «Однажды я наблюдал бой с тенью в исполнении Джорджа Формана, и знаете что? Тень победила».

А Флойда Паттерсона Мохаммед обещал побить так сильно, что тому понадобится ложка для обуви, чтобы надеть шляпу. То есть фантазия у Али была невероятно богатая. Именно его часто называют основателем того трэш-тока, который мы знаем. Залезть под кожу и задавить соперника морально Мохаммед умел так же хорошо, как и боксировать. Конечно, Али за это критиковали, но у него был ответ и хейтерам: «Трудно быть скромным, когда ты столь же велик, как я».

Мохаммед Али Фото: Gamma-Rapho via Getty Images

Али, безусловно, был куда более ярким трэш-токером, чем Макгрегор, но, справедливости ради, ирландец всегда старательно открещивался от любых сравнений и признавал величие Мохаммеда. Зато дочь великого боксёра была не против того, что Конора сравнивали с её отцом, и отмечала трэш-ток экс-чемпиона UFC.

Макгрегор — лицо трэш-тока в XXI веке, и понятно, почему Дана Уайт так хвалит своего бойца, но Али — величина, которую Конор не превзошёл и, конечно, не превзойдёт.