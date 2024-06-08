Почему уход Конора в тень — трагедия для UFC. Он стал единственным «золотым телёнком» лиги

Конор Макгрегор – главная суперзвезда UFC в истории организации. Конечно, с этим тезисом некоторые хотели бы поспорить. Но ирландец успел всё доказать цифрами и фактами. Ноториус на протяжении длительного времени был главным «золотым телёнком» лучшего промоушена на планете. Конору выплачивались огромные гонорары, вопросов к этому не возникает. Но при этом поединки Макгрегора всегда приносили организации запредельную прибыль. Поэтому сейчас лига отчаянно цепляется за возможность сохранить свой главный актив. И боссам приходится терпеть поведение одиозного ирландца.

Конор ворвался в UFC 6 апреля 2013 года. До того момента промоушен на протяжении 13 лет успешно реализовывал систему pay-per-views. Казалось, что всё будет продолжаться в прежнем темпе. Платные трансляции продавались на 193 турнирах организации. И лига успела заработать $ 3,9 млрд. Такие цифры уже выглядели внушительно и очень мощно. Но приход Макгрегора стал тем самым поворотным моментом, после которого история организации начала писаться в совершенно других масштабах.

Конор Макгрегор на пресс-конференции Фото: Brandon Magnus/Getty Images

С самого начала карьеры Конор начал доказывать, что именно он – будущее промоушена и его главный актив. Особенно в глаза бросалось то, что поединки Макгрегора получились яркими и интересными. Всего в UFC ирландец успел выступить 14 раз. И лишь дважды дело доходило до решения судей. А именно таких бойцов больше всего ценят в современных смешанных единоборствах. Красивые финиши – очевидный плюс перед любыми конкурентами. А у Конора с этим не было проблем абсолютно никогда.

Поединки Макгрегора с 2015 года начали распространяться по принципу pay-per-views. Девять турниров Конора, огромные цифры, запредельная статистика. Начиналось всё с ходу топово. 11 июля в соперниках у ирландца оказался Чед Мендес. На тот момент все уже прекрасно понимали, что Ноториус – настоящая суперзвезда. И на UFC 189 продажи составили 825 тыс. pay-per-views. С одной стороны, не самые огромные показатели на фоне дальнейшей карьеры Макгрегора. Но с другой – уже тогда был понятно, что это топ-цифры. До этого момента рекордной была отметка в 1,6 млн продаж на турнире UFC 100. Собрали эти цифры Брок Леснар и Фрэнк Мир. Юбилейный турнир, невероятный накал и реванш. А тут первый серьёзный вызов для Конора, с которым он сразу же справился.

Конор Макгрегор и Чад Мендес Фото: Jeff Bottari/Getty Images

А дальше Конор начал жить в UFC по принципу: бесконечность – не предел. Он постоянно повышал планку, удерживал свои запредельные показатели. Безусловно, самым кассовым оказался поединок с Хабибом, который набрал 2,4 млн продаж платных трансляций. А если переводить на деньги… $ 86,4 млн, чего в организации до этого момента не видели никогда. И это нужно учитывать то обстоятельство, что 20 тыс. человек наблюдали за поединком прямо с арены. Продажа билетов принесла $ 17 млн. А больше четырёх миллионов зрителей получили возможность посмотреть бой по телевидению в России.

Конечно, обесценивать вклад россиянина нельзя. Он проделал огромную работу для того, чтобы поединок получился кассовым. Но поведение Макгрегора говорило само за себя. Поэтому и гонорары парней получились соответствующими. Заработок бойцов стал конфиденциальной информацией, а достоверных цифр по-прежнему не знает никто. Но примерные данные назвал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье: «Хабиб, вероятно, заработал $ 10 млн. Конор – $ 15-20 млн».

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Макгрегор гениально продавал все свои бои. Пожалуй, лучший показатель этого – поединок с Дональдом Серроне. Ковбой на тот момент казался совершенно проходным оппонентом для ирландца. Конор вернулся после длительного простоя, а также окончательно оправился от поражения, полученного в поединке с Хабибом Нурмагомедовым. Но даже все эти факторы вряд ли могли заранее указать на то, что будет продано 1,35 млн платных трансляций.

Помимо поединка с Хабибом, у Конора было ещё несколько сверхудачных поединков в плане PPV-продаж. Это и противостояния с Дастином Порье (1,8 млн и 1,6 млн), и два поединка с Нейтом Диазом (1,65 млн и 1,5 млн). Запредельная прибыль для организации шла практически без остановки. А Дана Уайт вместе с остальными боссами UFC спокойно потирал руки и считал деньги.

СТАТИСТИКА PPV, ПРОДАННЫХ НА ПОЕДИНКАХ КОНОРА МАКГРЕГОРА

Пожалуй, именно Конор навсегда останется главной суперзвездой UFC с точки зрения прибыли. За девять турниров он продал суммарно 13,6 млн платных трансляций. Для понимания, один Макгрегор принёс за всю историю лиги примерно 12% общей выручки. Достаточно просто вдуматься в эти цифры, чтобы осознать всю ситуацию. Ноториус – идеальный шоумен и фантастический бизнесмен. И это он доказывал на протяжении всей карьеры. Поэтому лига просто в заложниках его таланта.

Весь 2023 год Конор обещал вернуться. Но вместо этого развлекался, попадал в неприятные ситуации и воевал с допинг-офицерами. Как итог, UFC пришлось разорвать отношения с USADA. Казалось, что после такого широкого жеста от лиги Макгрегор просто обязан ответить взаимностью и вернуться в клетку. Бой был анонсирован… Но сейчас ведутся активные разговоры о том, что он может сорваться. И ситуация может превратиться в настоящую катастрофу. Возвращение Конора после трёхлетнего перерыва могло обернуться для организации либо новым рекордом, либо близкими к его повторению цифрами. Но теперь всё это под огромным вопросом.

И всё-таки Дана и UFC терпят. Им ничего не остаётся, хотя Конор и ведёт себя совершенно неожиданно для всех. Но если Макгрегор хотя бы ещё однажды появится в клетке, то сделает запредельную кассу.