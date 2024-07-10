Репутация Чимаева окончательно уничтожена? Странная история Хамзата с криптовалютой

Совсем недавно, в середине июня, Хамзат Чимаев столкнулся к огромным количеством критики после того, как вынуждено снялся с поединка против Роберта Уиттакера на турнире UFC в Саудовской Аравии. Борзу припомнили всё: множество твитов с обещаниями размазать того или иного бойца, слёты с других поединков, не самые уверенные выступления в боях с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом и, конечно же, фразы о том, что он станет первым чемпионом в трёх весовых категориях.

В последние годы репутация Чимаева существенно ухудшается плюс ко всему проблемы с визой и въездом в США не помогают это исправить хотя бы частыми выступлениями в октагоне. Казалось бы, нужно взять паузу, подлечиться и вернуться с новыми силами, но Хамзат решил нанести ещё один удар по собственной репутации.

Чимаев не так давно задавал подписчикам вопрос, в какую криптовалюту лучше вложиться, а несколько дней назад вышел на связь с обращением к фанатам: «Привет, ребята. У меня есть криптовалюта, она называется SMASH. Давайте размажем её вместе! Погнали!»

Монета SMASH вышла на платформе Solana, и так как Чимаев обладает действительно мощной фанатской базой, то его подписчики рванули скупать криптовалюту. В момент, когда Чимаев прорекламировал SMASH, цена монеты подскочила до $ 1,35. А уже спустя 24 часа пошла распродажа криптовалюты и обвал в цене на 96%. И Хамзат к тому же удалил все ролики, связанные с этой рекламой.

Известный разоблачитель мошеннических схем, связанных с криптовалютами, ZachXBT обвинил Чимаева в мошенничестве. Якобы боец использовал схему pump-and-dump. То есть ZachXBT считает, что команда, стоявшая за созданием SMASH, сначала выкупила токены по очень низкой стоимости, а на пике (в тот самый момент, когда Чимаев прорекламировал монету) сбросила их по максимально высокой цене, вывела средства и исчезла.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

«Вчера Хамзат Чимаев и его команда запустили криптовалюту SMASH и выпустили несколько видео по её продвижению среди его подписчиков. И менее чем за 24 часа они обрушивают цену и кидают фанатов, которые вложились в монету, на $ 1 млн. Естественно команда этих «гениев» вместе с Хамзатом была моментально разоблачена, и люди смогли отследить точные адреса кошельков, которые они использовали для вывода денег. Как только это произошло, Чимаев удалил всю рекламу. Просто горько видеть, как человек, который находится в шаге от того, чтобы стать звездой спорта, начинает обманывать собственных фанатов», — написал ZachXBT.

Разумеется, в команде Чимаева не оставили инцидент без внимания. На следующий день на связь вышел менеджер бойца Мехди Шаммас и дал комментарий по теме: «Хочу прокомментировать недавние новости о криптовалюте SMASH. На меня вышла группа людей, которые представились фанатами Хамзата. Они захотели записать короткое видео, чтобы прорекламировать свой проект. Я согласился на это — ни больше, ни меньше. Возможно, меня ввели в заблуждение. Хамзат не был вовлечён в это и знает не больше вас. Поэтому новости неприятные, и мы сейчас ищем объяснения от ответственных лиц. Мои извинения Хамзату и всем вовлечённым в эту историю. Сейчас я бы поступил по-другому. Спасибо за понимание. Буду держать вас в курсе».

Тут уже каждый для себя сам решает, действительно ли это грубейший просчёт менеджера или это попытка прикрыть Чимаева, но так или иначе его репутация получила серьёзный урон. Болельщикам не так важно, был ли он в курсе. Да, действительно, очень часто бывает так, что известных деятелей просто используют, вводя в заблуждение, но при этом для большинства провал SMASH и обманутые люди будут прочно ассоциироваться с именем Хамзата.

В похожую историю несколько лет назад попадал Арман Царукян. Боец начал рекламировать в социальных сетях криптокурсы, причём делал это весьма активно. Через некоторое время подписчики, которые решились на покупку, заволновались, так как курсы отменились, а деньги им никто не возвращал. Когда они начали писать о проблеме в комментариях под публикациями Царукяна, то их блокировали. Опять же, по их словам. В итоге после огласки средства, судя по всему, вернули.

Арман считает, что подписчики это делали ради хайпа: «Курса этого не было, кто купил — это три человека было, и всем вернули деньги. А этот человек просто решил хайпануть. Человек, который типа купил курс, говорил, что ему деньги не вернули. Но в итоге всем вернули деньги, там три человека было».

И по сей день про этот просчёт Армана тоже помнят. А есть пример Хабиба, который прогорел с вложениями в криптовалюту, но при этом никого не рекламировал, и это не отразилось на его репутации.

«Каждый день мне предлагают какие-то темы. Самое беспонтовое, когда ты лезешь, не зная, что это такое. В криптовалюты. Криптовалюта — на 90% это то же самое казино. Есть гигантские монеты, две-четыре, а всё остальное сегодня поднимается, завтра падает. Я пару раз поверил людям, не изучив, зашёл и после этого принял решение, что я не захожу больше в бизнес, который не понимаю и за которым не слежу. Там же эти люди, которые рассказывают так красиво, ты слушаешь, и у тебя слюни текут. Это тяжёлый момент, особенно когда близкие подходят. Ты им не можешь объяснить: «Оставь, тебе это не надо. Ты меня втягиваешь в вещи, за которые тебе потом тяжело будет ответить и мне будет неудобно с тебя спрашивать», — рассказывал Хабиб в интервью.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Eric Alonso/Getty Images

Возвращаясь к Чимаеву, сейчас ему будет довольно тяжело восстановить репутацию. У него проблемы и с выходом на бои, а теперь ещё и недоверие болельщиков. Настоящий провал, и неизвестно, получится ли разгрести его последствия.