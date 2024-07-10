По пути Конора. Российские бойцы MMA могут стать суперзвёздами в боксе

Профессиональный бокс переживает золотые времена. Топовые вывески, громкие бои за звание абсолютного чемпиона мира. А ещё в джентльменский вид спорта стали активно приходить люди из других дисциплин. И они привлекают к себе запредельное внимание. Одним из первых эту дорожку протоптал Конор Макгрегор, а потом тот же трюк повторил и Фрэнсис Нганну. Но у топовых россиян, которые выступают в лучших лигах планеты, такого опыта пока нет. А ведь есть потенциальные кандидаты, которые способны перебраться в бокс и стать там настоящими суперзвёздами.

Стоит отметить, что кое у кого из россиян уже были намётки для того, чтобы перебраться в профессиональный бокс. А главное, у них есть подготовка и школа. Это бывший чемпион UFC в легчайшем весе – Пётр Ян. А на прошлогоднем турнире в Саудовской Аравии он даже успел провести стердаун с… Конором. Конечно, многие сразу констатировали, что такого противостояния сейчас не видится из-за слишком большой разницы в габаритах. Но потенциально на этот поединок было бы очень интересно посмотреть. А всё потому, что Пётр действительно активно занимался боксом, у него есть хорошая база. И вполне мог бы показать Конору, на что способны российские парни, напомнив про поражение от Хабиба Нурмагомедова.

КОНОР МАКГРЕГОР И ПЁТР ЯН Фото: IBA

Многие действительно хотели бы увидеть противостояние Конора и Петра. Причём видят в нём фаворитом далеко не Ноториуса. А сам Ян заявил, что не видит в перспективе такого поединка ничего нереального: «С точки зрения реальности вряд ли бой с Конором может быть. С точки зрения моей занятости у меня контракт с UFC, вряд ли в скором времени это может состояться. А с точки зрения заинтересованности людей, организовывавших мероприятие, это было им интересно. В целом сказать, что это нереально… Считаю, что нет ничего нереального».

Не Петром единым. В UFC выступает ещё один страшный ударник из России. Речь идёт про Романа Копылова, который очень ярко бьётся в лучшей лиге на планете. Он выписывает красивейшие нокауты, а также демонстрирует шикарную работу на руках. А вот с борьбой имеет довольно ощутимые проблемы. Конечно, Роман пытается их исправить, поэтому часто проводит лагери именно в Дагестане. Но этот компонент пока всё равно выглядит одним из самых слабых в арсенале Копылова. А вот в боксе россиянин вполне может проявить себя и раскрыться ещё более ярко.

Непростые времена переживает Сергей Павлович, который проиграл дважды подряд – Тому Аспиналлу и Александру Волкову. И теперь, что практически не вызывает сомнений, он будет немного откинут в гонке за чемпионским поясом. Но Сергей остаётся классным ударником, наводящим страх на всех соперников. И его вполне можно представить в профессиональном боксе. Пересечься с Нганну в клетке UFC у россиянина не получилось. Но, возможно, бойцы когда-нибудь всё-таки сойдутся в ринге.

Очень интересно было бы посмотреть за тем, как в боксе показал бы себя Анатолий Малыхин. Он выступает в One Championship, где успел зачистить три (!) дивизиона. Говоря откровенно, Сладкому становится скучно в промоушене, где серьёзной оппозиции для него становится всё меньше. А в другие топовые лиги россиянин пока не спешит перебираться. Поэтому ему вполне можно попробовать свои силы в профессиональном боксе. Более того, подкупает универсальность Малыхина и возможность выступать сразу в нескольких дивизионах. Такой боец может стать лакомым кусочком для организаторов из Саудовской Аравии.

АНАТОЛИЙ МАЛЫХИН Фото: One FC

Пожалуй, самым реальным и близким экспериментом должен стать поединок Фёдора Емельяненко по правилам профессионального бокса. Последний Император совершенно точно попытается попробовать свои силы в новой дисциплине. Конечно, все с нетерпением ждали противостояния с Майком Тайсоном. Но, видимо, у того свои планы, в которых пока бой с Джейком Полом. Однако у Фёдора есть другой интересный вариант. Соперником россиянина может стать Рой Джонс-младший. О заинтересованности в этом поединке заявил лично глава IBA Умар Кремлёв: «Фёдор – легенда, Рой – легенда. Если Фёдор и Рой хотят, мы готовы организовать им такой бой».

Большой интерес к такому поединку высказал и сам Рой Джонс-младший. Он отметил, что давно рассчитывает провести бой против Последнего Императора. Боксёр прекрасно понимает, насколько статусным и громким может получиться такое противостояние. А если получится организовать его с нестандартным подходом… Например, Рой предложил очень неожиданное место проведения поединка.

Рой Джонс-младший бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы «Было бы отлично провести показательный бой с Фёдором Емельяненко на Красной площади. Когда-то мы могли провести бой, подписали контракты, но коронавирус нарушил наши планы. Однако это всё ещё можно сделать».

Безусловно, это далеко не все российские бойцы, которые способны попробовать свои силы в профессиональном боксе. Например, любопытно было бы посмотреть на то, как в этой дисциплине чувствовал бы себя Ислам Махачев. Российский чемпион доказал всем, что является невероятным универсалом, больше не зависит от борьбы. А залог для последних побед неизменно закладывался в стойке. Поэтому, вполне возможно, когда-нибудь в профессиональном боксе мы увидим даже его.