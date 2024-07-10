Исмаилов – самый неудобный боксёр России. У Минеева нет шансов в ринге

20 июля на «Live Arena» состоится вечер профессионального бокса. Особый интерес вызывает противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которые проведут восьмираундовый бой по правилам бокса.

Их история началась ещё в октябре 2018 года, когда Минеев и Исмаилов впервые провели бой на турнире Fight Night Global. Пятираундовая яркая рубка по смешанным единоборствам не выявила победителя – судьи зафиксировали ничью, оставив шанс для громкого реванша. Несмотря на то что оба желали провести ещё один поединок, реванша пришлось ждать три года. В октябре 2021 года Владимир и Магомед вновь встретились в клетке, и на этот раз Минеев одержал досрочную победу.

Пути бойцов разошлись. Интересно, что оба практически завязали со смешанными единоборствами: с тех пор Исмаилов провёл только один бой по ММА – против Александра Шлеменко, а для Минеева второй поединок с Магой стал на данный момент последним в клетке – Владимир вернулся в привычный для себя кикбоксинг.

И вот, вновь спустя три года, дороги Минеева и Исмаилова пересеклись – теперь они завершат трилогию боксёрским поединком. Для Владимира это будет профессиональный дебют, и сразу восьмираундовый. А вот Мага уже выступал по правилам бокса — и делал это крайне успешно: в его послужном списке есть победы над Оланреваджу Дуродолой, Александром Иличем и Иваном Штырковым.

Боксёрский опыт – не единственное преимущество Исмаилова в предстоящей встрече. Всё дело в технике Лысого хищника, к которой не смогли подобрать ключи ни Илич со Штырковым, ни даже опытный Дуродола. Нужно отметить, что Исмаилов работает в стойке левши, что уже само по себе доставляет неудобства сопернику. Под левшей нужна особая подготовка, поэтому в лагере Минеева будет над чем поработать.

МАГОМЕД ИСМАИЛОВ Фото: fightnights.ru

Магомед – максимально нестандартный боксёр. В его арсенале нет хорошо поставленных джебов, двоек или других классических для бокса комбинаций. Но Исмаилов сумел превратить это в своё преимущество. Дуродола, который привык к традиционным боксёрским поединкам, оказался не готов к стилю Маги. Лысый хищник много двигался, постоянно менял направления и, конечно, лез на ближнюю дистанцию. Рост Исмаилова всего 175 см, что для боксёра, собирающегося выступать в категории свыше 90 кг, является крайне низким показателем. Поэтому что с Дуродолой, что с Иличем, что в предстоящем бою с Минеевым на дистанции Маге ловить нечего.

И поэтому Исмаилов настырно лезет на ближнюю дистанцию. Здесь нужно сказать, что Лысый хищник достаточно взрывной и скоростной — в поединке с тем же Дуродолой за счёт неожиданности и скорости Маге удавалось раз за разом сближаться и проходить через хорошо поставленный джеб нигерийца. Ну, а на ближней дистанции физическая мощь Исмаилова даёт ему преимущество в бою практически с любым соперником.

МАГОМЕД ИСМАИЛОВ Фото: fightnights.ru

Нестандартные удары – это тоже своеобразная фишка. Сам Исмаилов называет их «колхозными» и «корявыми», но в этом он видит и их преимущество – мол, боксёров от таких ударов не учат защищаться, потому что так никто не бьёт. А Мага бьёт. На ближней дистанции это размашистые боковые, которые взяты из смешанных единоборств. Там же физически крепкий Исмаилов может и повязаться в клинче и, пока рефери не разнимет, сунуть ещё несколько неприятных ударов.

С дистанции Исмаилов тоже работает нестандартно. Из-за невысокого роста Маге приходится либо сокращать дистанцию, либо тянуться к сопернику. И когда Исмаилов тянется, то он успевает нанести удар, а вот по нему попасть сложно: Мага наклоняется слишком низко, и попасть можно только по его затылку, что запрещено правилами. Поэтому такие «уколы», особенно по корпусу, являются своеобразной фишкой Исмаилова.

Ну и нужно сказать, что Магомед довольно работоспособный. Если во втором поединке с Минеевым у Исмаилова откровенно закончились силы, и во многом из-за этого он и проиграл, то с тех пор Мага добавил в функциональной подготовке. Возможно, это из-за того, что в боксе более короткие раунды, другой тайминг, больше перерывов и возможностей для восстановления. Исмаилову всё это играет на руку, и шестираундовый бой со Штырковым Мага провёл в хорошем темпе. Именно то, что Исмаилов выбрасывал больше ударов, был активнее, и помогло ему победить Ивана.

Несмотря на то что букмекеры видят фаворитом в предстоящем поединке именно Владимира Минеева, Исмаилов в боксе может доставить Минееву много проблем. К тому же не стоит забывать, что Мага проиграл второй бой, и, конечно, мотивация и настрой будут на стороне Исмаилова, который жаждет поквитаться с Владимиром.