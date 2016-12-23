Ковалёв назвал Уорда «судейским сыном» и призвал к реваншу

Российский боксёр Сергей Ковалёв заявил, что американец Андре Уорд должен не поливать его грязью, а согласиться на бой-реванш. Ковалёв проиграл Уорду единогласным решением судей 20 ноября и потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.
«Андре „судейский сын“ Уорд позволяет себе много грязных высказываний в мой адрес. Остановись, мальчик. Если ты уверен, что выиграл, докажи это в бою-реванше», — написал Ковалёв на своей странице в «Твиттере».
Ранее Уорд раскритиковал Ковалёва за то, что россиянин обвинил судей в своём поражении в бою с американцем.