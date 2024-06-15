Британский экс-чемпион: Фьюри не справится с поражением от Усика и завершит карьеру

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Джонни Нельсон прокомментировал поражение соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Осознание того, что произошло, будет медленно приходить к Тайсону Фьюри. Я не верю, что он опять подерётся с Александром Усиком. Либо уйдёт Фьюри, либо уйдёт Усик или перейдёт в первый тяжёлый вес. Думаю, Фьюри завершит карьеру из-за поражения, он не справится с ним», — сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.