Чизора: наш реванш с Уайтом будет лучшим боем 2017 года

Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжёлом весе Дерек Чизора уверен, что Диллиан Уайт даст ему реванш. 11 декабря Уайт победил Чизору раздельным решением судей.
«Я читал в блогах, что выиграл бой. Я выиграл, по мнению всех, кроме судей. Этот парень пять раз засыпал в ринге, но моя вина в том, что я его не прикончил. Я потряс его в бою, но он ни разу не потряс меня. Он всё равно получил победу, что меня раздражает.
Реванш состоится. Куда пойдёт этот парень? С кем он будет драться и за какие деньги? Все деньги здесь. Реванш состоится, я его продам, и это будет лучший бой 2017 года. Вот моё послание Диллиану: ты можешь избежать реванша. Драться с кем-то другим за $ 60 тыс. или $ 80 тыс. А можешь драться со мной за $ 900 тыс. или $ 500 тыс. Что ты выберешь? Дерись со мной и получи свои деньги», — приводит слова Чизоры Boxing News Results.