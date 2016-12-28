Рябинский: допинг-проба «Б» Поветкина будет вскрыта в январе 2017 года

Глава промоутерской компании «Мир бокса»сообщил, что допинг проба «Б»должна быть вскрыта в январе 2017 года.«Команда Поветкина запросила вскрытие допинг-пробы „Б“. Предположительно она будет вскрыта в январе будущего года», — передаёт слова Рябинского ТАСС.Допинг-проба Поветкина дала положительный результат в преддверии поединка с Бермейном Стиверном, из-за чего бой не состоялся. Сторона российского боксёра настаивает на том, что он запрещённых веществ не принимал.