Рябинский: допинг-проба «Б» Поветкина будет вскрыта в январе 2017 года

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг проба «Б» Александра Поветкина должна быть вскрыта в январе 2017 года.
«Команда Поветкина запросила вскрытие допинг-пробы „Б“. Предположительно она будет вскрыта в январе будущего года», — передаёт слова Рябинского ТАСС.
Допинг-проба Поветкина дала положительный результат в преддверии поединка с Бермейном Стиверном, из-за чего бой не состоялся. Сторона российского боксёра настаивает на том, что он запрещённых веществ не принимал.