Поветкин в январе даст показания по иску Рябинского к Уайлдеру

Российский боксёр Александр Поветкин в январе даст показания по иску промоутера Андрея Рябинского к чемпиону мира WBC Деонтею Уайлдеру и его промоутеру Лу Дибелле. Рябинский подал в суд Нью-Йорка иск о защите чести и достоинства на $ 34,5 млн после срыва боя Поветкина с Уайлдером летом текущего года.
«Это будет предварительная дача показаний. Сейчас стороны снимают показания с ключевых свидетелей, мы опрашиваем их свидетелей, они — наших. Андрей Рябинский и Александр Поветкин будут опрошены — это стандартная процедура в ходе практически любого судебного разбирательства, где будет суд присяжных. Они пройдут эту процедуру в начале января, а мы опрашиваем сторону Уайлдера», — цитирует партнёра юридической компании компании Forward Legal, представляющей интересы Рябинского, Алексей Карпенко ТАСС.