Гассиев: конечно, мне не жалко Лебедева

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBFзаявил, что победив чемпиона WBAстал уважать его сильнее.«Жалко? Нет, конечно. Денис дрался очень хорошо, и слово «жалеть» к нему не подходит. Я и раньше знал, что он очень волевой боец, но он всё равно сумел меня удивить тем, как дрался после нокдауна. Удар был очень сильный, но он встал и дрался через боль. Денис мужественный боец, сейчас я уважаю его ещё больше, чем до нашего боя», — цитирует Гассиева «Советский спорт».