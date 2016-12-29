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Гассиев: конечно, мне не жалко Лебедева

29 декабря 2016, четверг. 00:49. Бокс/ММА
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев заявил, что победив чемпиона WBA Дениса Лебедева стал уважать его сильнее.

«Жалко? Нет, конечно. Денис дрался очень хорошо, и слово «жалеть» к нему не подходит. Я и раньше знал, что он очень волевой боец, но он всё равно сумел меня удивить тем, как дрался после нокдауна. Удар был очень сильный, но он встал и дрался через боль. Денис мужественный боец, сейчас я уважаю его ещё больше, чем до нашего боя», — цитирует Гассиева «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Денис Лебедев Мурат Гассиев
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