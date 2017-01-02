Стивенсон: Уорд победил Ковалёва, а я хочу объединить пояса

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBCзаявил о желании провести объединительный поединок с обладателем титулов IBF/WBA/WBO, который в ноябре отнял чемпионские пояса у Сергея Ковалёва, одержав спорную победу по очкам…«Это был хороший бой. Он проходил в очень равной борьбе, и я думаю, что победил Уорд. Я хочу объединить титулы. Если Уорд хочет объединить пояса, а я не думаю, что он боится, то мы можем организовать этот бой. Но вне зависимости от того, что произойдёт, я готов ко всему», — приводит слова Стивенсона BoxinScene.