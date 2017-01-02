Ковалёв: тяжело заставить людей покупать бои со скучным Уордом

Российский боксёрсчитает, что низкий интерес к его бою с, которому он в ноябре проиграл титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO, обусловлен незрелищностью бокса, демонстрируемого американцем.«Да, рейтинг трансляции был низок, лишь 165 тыс. человек купили её. Но все, кто был вовлечён в организацию того боя, остались недовольны этим. Я думаю, больше половины заплативших, купили трансляцию, чтобы посмотреть на мою работу. В Америке так же много русскоговорящих людей, как и мексиканцев. И они поддерживают меня.Мы ожидали количество покупок по PPV в пределах 300 тыс. Но с Уордом тяжело заставить людей платить, потому что он скучный боец», — цитирует Ковалёва BoxingScene.