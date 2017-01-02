Уайт не знает, вернётся ли Роузи в восьмиугольник

Президент UFCне уверен в том, вернётся лив восьмиугольник после недавнего поражения от«После боя я отправился за кулисы и провёл с ней, вероятно, 40-45 минут. Я вам скажу, что она была в лучшем настроении, чем после поражения от Холли Холм. Она очень конкурентоспособна. Она не любит проигрывать. Она любит побеждать и делать то, что делает.Это была не её ночь. И без неё никого бы (и женщин) здесь не было. Она построила это. Она разговаривала со мной о разрешении участия женщин в UFC. И это было самое умное из всего, что я делал. Вне зависимости от того, вернётся ли она, она останется победителем. Она создала это», — цитирует Уайта ESPN.