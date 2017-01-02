Санчес: Уорд не выиграл у Ковалёва, но убедил судей

Известный тренер по боксузаявил, чтоне выиграл бой у, несмотря на отданную ему судьями победу.«Я думал, что Ковалёв выиграл с преимуществом как минимум в пару раундов. Это был такой бой, который я не хотел бы видеть. Первые шесть раундов были нормальными, но следующие шесть были борьбой. И нельзя выигрывать бой борьбой, это же бокс. Андре так проводит бои, и это неприятный стиль, но по какой-то причине он убедил судей, и они отдали ему победу. Но я не думаю, что он выиграл», — цитирует Санчеса On the Ropes.