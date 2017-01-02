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Джонс: Роузи будет чемпионкой до конца жизни

2 января 2017, понедельник. 21:51. Бокс/ММА
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс посоветовал Ронде Роузи не завершать карьеру, несмотря на два поражения нокаутом подряд.

«Мой совет Ронде — собраться и попытаться снова. Я верю, что она будет чемпионкой до конца своей жизни, даже если больше не выиграет ни одного боя. Мне кажется важным, чтобы она показала своё величие, выказала отвагу и сделала ещё попытку.

Следующее действие Ронды определит её наследие. Надеюсь, она решит остаться несломленной. Её история не должна заканчиваться. Думаю, она побьёт 90% своего дивизиона, многих соперников можно побить, много денег заработать», — написал Джонс в «твиттере».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Джон Джонс Ронда Роузи
Новости. Бокс/ММА
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