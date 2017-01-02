Джонс: Роузи будет чемпионкой до конца жизни

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весепосоветовалне завершать карьеру, несмотря на два поражения нокаутом подряд.«Мой совет Ронде — собраться и попытаться снова. Я верю, что она будет чемпионкой до конца своей жизни, даже если больше не выиграет ни одного боя. Мне кажется важным, чтобы она показала своё величие, выказала отвагу и сделала ещё попытку.Следующее действие Ронды определит её наследие. Надеюсь, она решит остаться несломленной. Её история не должна заканчиваться. Думаю, она побьёт 90% своего дивизиона, многих соперников можно побить, много денег заработать», — написал Джонс в «твиттере».