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Рой Джонс-младший: сегодня в боксе нельзя проигрывать

3 января 2017, вторник. 18:47. Бокс/ММА
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что сегодня в профессиональном боксе одно поражение может испортить карьеру. Свой следующий бой 47-летний боксёр проведёт 17 февраля против Бобби Ганна.

«Бокс — спорт, где нельзя проигрывать. Нет ничего хуже поражения в профессиональном боксе. Потом люди начнут говорить, что ты неудачник, что ты не так уж и хорош. Ребята из UFC проигрывают регулярно, но с ними ничего такого не случается. Они просто побеждают в следующем поединке», — приводит слова Джонса BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Рой Джонс-младший
Новости. Бокс/ММА
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