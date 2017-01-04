Тренер Ковалёва: не могу винить Уорда, решение принимали судьи

, тренер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе, заявил, что не винитза спорную победу над россиянином и надеется на реванш.«Это зависит от Андре и того, что он хочет делать. Для бокса было бы здорово, если бы реванш состоялся сразу же, как и должен. Будет ли он? Мяч на стороне Андре и всё сейчас зависит от него.Бокс есть бокс, всякое бывает и надо двигаться дальше. Я думаю, он выиграл по раундам 9-3 или 8-4 в худшем случае. Но я не могу винить Уорда, он хороший боец, он только дрался, решение принимали судьи. Решение было плохим и я надеюсь, что реванш состоится в отрезке между апрелем и июнем», — цитирует Джексона On the Ropes.