Захаби: Тарвердян не виноват в том, что у Роузи проблемы с ударами

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Жоржа Сен-Пьера, встал на защиту тренера Ронды Роузи Эдмона Тарвердяна, который подвергся критике после поражения Роузи Аманде Нуньес. Нуньес нокаутировала Роузи в первом раунде.
«У Ронды есть мощь в ударах. Но у нее отсутствует скорость в исполнении техники. Координация в стойке также не на высоком уровне. Иногда у неё проблемы с нервами. Чаще всего её удары не на экспертном уровне. Тем не менее виноват ли в этом тренер? Я бы сказал, что это не его вина. Она не первый боец ММА, который не может показать прогресс в стойке», — приводит слова Захаби Tim Tam.