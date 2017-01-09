Уорд: СМИ превозносили Ковалёва как непобедимого, и я ожидал от него большего

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBOзаявил, что ожидал большего от, у которого он отнял чемпионские пояса в ноябре прошлого года, одержав спорную победу по очкам. В контракте на бой был прописан пункт о незамедлительном матче-реванше в случае поражения россиянина.“Я хочу быть честным. Ковалёв навсегда останется в моём послужном спуске чемпионом, и я не хочу ничего отнимать у него, но я ожидал от него большего в ринге. Когда ты слышишь о непобедимом, каким его изображали СМИ, то ждёшь большего. Я ожидал увидеть Разрушителя, но я его не увидел”, — рассказал Уорд в интервью Rolling Stone.