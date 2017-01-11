Джейкобс: впечатлён действиями Уорда в бою против Ковалёва

Американский боксёррассказал, что ему очень понравилось выступлениев поединке против. Сам Джейкобс проведет свой следующий бой 18 марта против чемпиона WBC, WBA, IBF и IBO казахстанца«Я был на поединка Уорда и Ковалёва. Очень впечатлён тем, как действовал Уорд. Моя же задача — показать лучшее из того, на что я способен. Дело моей команды — построить идеальную стратегию на бой. План «А», план «Б» и план «В», если будет нужно», — приводит слова Джейкобса The Ring.