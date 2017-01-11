Ковалёв — четвёртый среди самых высокооплачиваемых боксёров в рейтинге Forbes

Журнал Forbes опубликовал очередной список 10 самых высокооплачиваемых боксёров, в котором россиянин Сергей Ковалёв, экс-чемпион мира по версиям IBF/WBA/WBO, занял четвёртую строчку. Первое место в рейтинге досталось Саулю Альваресу, а второе — обидчику Ковалёва Андре Уорду, отнявшему у россиянина чемпионские пояса в ноябре 2016 года. Отметим, что в рейтинг Forbes боксёры включаются не по совокупному заработку, а по своему потенциалу зарабатывать деньги в будущем.
Топ-10 самых высокооплачиваемых боксёров по версии Forbes
1. Сауль Альварес
2. Андре Уорд
3. Геннадий Головкин
4. Сергей Ковалёв
5. Мэнни Пакьяо
6. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
7. Кит Турман
8. Деонтей Уайлдер
9. Терренс Кроуфорд
10. Василий Ломаченко.