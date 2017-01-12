Стивенсон: Ковалёв выглядел бойцом на четыре раунда в поединке с Уордом

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весезаявил, что бой споказал неспособностьработать на ринге дольше четырёх раундов.«Я видел бой, Ковалёв был уставшим. Он устал после четырёх раундов. Выглядел, как боец на четыре раунда. Он дрался с Уордом, а не старым Хопкинсом, который мало двигается. Он дрался с Уордом, и, по-моему, Уорд выиграл бой.Бокс — это не несколько раундов, если бой продолжается 12 раундов, то в счёт идут все. Ковалёв говорил много ерунды про то, как нокаутирует Уорда, а на ринге всё вышло иначе. После четырёх раундов его ноги устали. Уорд увидел его усталость, увидел, что сила Ковалёва уже не та. Умей ты бить с одинаковой силой все 12 раундов — одно дело, но с Ковалёвым — другое», — цитирует Стивенсона Boxing Scene.