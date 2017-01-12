Стивенсон: Ковалёв выглядел бойцом на четыре раунда в поединке с Уордом

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон заявил, что бой с Андре Уордом показал неспособность Сергея Ковалёва работать на ринге дольше четырёх раундов.
«Я видел бой, Ковалёв был уставшим. Он устал после четырёх раундов. Выглядел, как боец на четыре раунда. Он дрался с Уордом, а не старым Хопкинсом, который мало двигается. Он дрался с Уордом, и, по-моему, Уорд выиграл бой.
Бокс — это не несколько раундов, если бой продолжается 12 раундов, то в счёт идут все. Ковалёв говорил много ерунды про то, как нокаутирует Уорда, а на ринге всё вышло иначе. После четырёх раундов его ноги устали. Уорд увидел его усталость, увидел, что сила Ковалёва уже не та. Умей ты бить с одинаковой силой все 12 раундов — одно дело, но с Ковалёвым — другое», — цитирует Стивенсона Boxing Scene.