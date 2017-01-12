Мейвезер: мне нравится Уорд, но он не победил Ковалёва

12-кратный чемпион мира по боксурассказал, что ему нравится американский чемпион в полутяжёлом весе по версиям WBA, WBC и IBF, но его победа над россияниномвызывает много вопросов. Напомним, Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей. Сейчас команды ведут переговоры о бое-реванше.«Мне нравится Андре, но я называю вещи своими именами. Он не выиграл тот бой. Ему стоит многое поменять, если он намерен боксировать с Ковалёвым снова. Например, нужно поменять тренера. Хантер — совсем не хороший тренер, я так считаю. Он отличный дядька, но он никогда не боксировал сам и не знает, что советовать в сложные моменты боя. Опыт — необходимое условие, хотя бы в любителях. Он бы не смог оказаться в моём углу», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.