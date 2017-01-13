Уорд не желает ввязываться в словесную перепалку с Мейвезером

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBOрешил не ввязываться в словесную перепалку сРанее Флойд сказал, что Уорд не победил Сергея Ковалёва, и посоветовал ему сменить тренера.«Слова Флойда? Я не проглочу приманку, но должен ему ответить. Когда это уже прекратится? На какое ещё количество людей ты собираешься наброситься? У тебя есть возможность созидать в таком спорте, как бокс, а не разрушать его. Создавать атлетов, особенно молодое поколение. Будь частью решения, а не частью проблемы.Не становись одним из тех критиков, с которыми сам боролся на протяжении своей карьеры. Да, все эти «набросы» создают заголовки в газетах, но это не хороший путь, брат. Нам нужно мудро подбирать слова, потому что нас слушают люди», — цитирует Уорда BoxingScene.