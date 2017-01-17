Стивенсон: не собираюсь целовать задницу Уорда ради поединка с ним

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весезаявил, что не намерен выпрашивать бой у чемпиона WBA/WBO/IBF. Уорд добыл свои титулы в поединке против россиянина Сергея Ковалёва. Американец победил единогласным решением судей.«Уорд только выиграл свои титулы в поединке против Ковалёва. Я думаю, он хочет их «засушить». У меня нет проблем с тем, чтобы провести с ним бой, но я не намерен произносить его имя каждый день, чтобы получить бой. Если он не хочет боя — мне всё равно. Я не намерен целовать его в задницу», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.