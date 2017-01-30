Кормье: Роузи уже не станет такой, какой была пару лет назад

Чемпион UFC в полутяжёлом весесчитает, что экс-чемпионка легчайшей категорииуже не вернётся на былой уровень.«Может ли она быть человеком, которым была пару лет назад? Я не верю. Всё дошло до точки, когда сделать такое сложно, особенно при ограниченных возможностях. Я люблю Ронду, но её навыки в боксе не стали лучше. Она не умеет бить, а выйти, бросить кого-то на пол и побороть — это больше не работает. Аманда Нуньес, Джулиана Пенья и Валентина Шевченко показали, как сильно вырос уровень женских боёв за короткое время», — цитирует Кормье MMA Fighting.