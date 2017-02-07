Рябинский: речь не идёт о том, что Поветкин может завязать с боксом

Промоутерзаявил, что если WBC решит дисквалифицироватьпосле обнаружения в его крови запрещённого вещества, это решение не будет распространяться на бои других организаций.«Речь не идёт о том, что Саша может завязать с боксом или будет полностью отстранён от любых боксёрских соревнований. Единственные риски, которые мы несём, — репутационные. Но они, безусловно, очень важны. Мы стремимся доказать, что чисты и не используем запрещённые препараты.Мы находимся в Нью-Йорке вместе с Александром, готовимся к судебному процессу. В конце недели будут объявлены результаты. А пока нам остаётся только ждать», — цитируют Рябинского «Известия».