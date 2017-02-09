Голландский эксперт на суде подтвердил приём Поветкиным мельдония до запрета

8 февраля в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк продолжились слушания по делу Александра Поветкина и Деонтея Уайлдера, в ходе которых присяжные заслушали показания ряда специалистов, компетентных в вопросах выявления допинга.
Со стороны Поветкина выступил голландский специалист Дауэ де Бур, данные которого подтверждают слова одного из адвокатов Поветкина Кента Яловица о том, что россиянин употреблял мельдоний до внесения этого препарата в список запрещённых (до 1 января 2016 года), сообщает ТАСС.
В то же время адвокаты американца на протяжении восьми часов задавали вопросы своим экспертам Энтони Бутчу и Даниэлю Эйхнеру, которые придерживаются версии команды Уайлдера о том, что Поветкин принимал мельдоний в промежутке между внесением препарата в список запрещённых веществ и датой их несостоявшегося боя.
Команда Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $ 5 млн. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал в суд Нью-Йорка встречный иск о защите чести и достоинства своего боксёра на $ 34,5 млн.