Лебедев: в середине весны начну подготовку с прицелом на бой летом

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBAсообщил, что пока не готовится ни к какому бою и не намерен выходить на ринг раньше лета. 3 декабря Лебедев потерпел поражение раздельным решением судей оти уступил ему чемпионский пояс по версии IBF.«Пока я не планирую полноценной боксёрской подготовки. Ближайшее шоу „Мира бокса“ будет летом, так что если всё будет нормально, то в середине весны я начну подготовку с прицелом на бой летом», — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».