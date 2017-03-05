Лебедев: в середине весны начну подготовку с прицелом на бой летом

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев сообщил, что пока не готовится ни к какому бою и не намерен выходить на ринг раньше лета. 3 декабря Лебедев потерпел поражение раздельным решением судей от Мурата Гассиева и уступил ему чемпионский пояс по версии IBF.
«Пока я не планирую полноценной боксёрской подготовки. Ближайшее шоу „Мира бокса“ будет летом, так что если всё будет нормально, то в середине весны я начну подготовку с прицелом на бой летом», — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».