Нэйт Диас: в бою с Мейвезером у Макгрегора есть лишь шанс нокаутёра

Боец UFC Нэйт Диас считает, что у Конора Макгрегора очень небольшие шансы победить Флойда Мейвезера-младшего на боксёрском ринге и рассчитывать он может лишь на удачно проведённый нокаутирующий удар.
На днях Мейвезер грозился подписать контракт на бой с Макгрегором, однако никаких подтверждений завершения сделки не последовало.
«Я просто хочу сказать, что у него ест шанс нанести нокаутирующий удар, если что. Но в навыках и технике у него стиль любителя. Любой может быть хорош на протяжении шести-семи минут боя, любой… И у каждого есть шанс нокаутёра. Но Мейвезер готов продолжать раунд за раундом, и его будет очень тяжело поймать», — приводит слова Диаса BoxingScene.