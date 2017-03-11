Макгрегор 9 мая приедет в Москву

Чемпион UFC в лёгком весеприедет в Москву 9 мая. Это будет первый визит ирландского бойца смешанного стиля в Россию, сообщает Life.Ранее ходили слухи о возможном бое Макгрегора св первом в истории турнире UFC в России. Однако для встречи с Макгрегором россиянину нужно было побеждать4 марта. Этот поединок сорвался, так как Нурмагомедов попал в больницу с проблемами с печенью из-за экстремальной сгонки веса.Боссы UFC неоднократно говорили о возможности проведения шоу в России, но конкретных планов не называли.