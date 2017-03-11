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175 лет назад 2016
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Макгрегор 9 мая приедет в Москву

11 марта 2017, суббота. 16:13. Бокс/ММА
Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор приедет в Москву 9 мая. Это будет первый визит ирландского бойца смешанного стиля в Россию, сообщает Life.

Ранее ходили слухи о возможном бое Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым в первом в истории турнире UFC в России. Однако для встречи с Макгрегором россиянину нужно было побеждать Тони Фергюсона 4 марта. Этот поединок сорвался, так как Нурмагомедов попал в больницу с проблемами с печенью из-за экстремальной сгонки веса.

Боссы UFC неоднократно говорили о возможности проведения шоу в России, но конкретных планов не называли.
Источник: Лайф Сообщить об ошибке
Теги
UFC Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
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