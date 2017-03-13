Роган: Макгрегору нужно, чтобы Мейвезер его недооценил

Комментатор UFCрассказал, какможет победитьв боксёрском поединке.«Для победы Конору нужно, чтобы всё сложилось. Нужно, чтобы Мейвезер не рассматривал его как угрозу, тренировался недостаточно тяжело, не верил, что Конор может попасть и нокаутировать его. И тогда Конору надо работать грубо. Ему надо держать Флойда и бить его, удерживать в клинче. Надо провести как можно больше ударов, измотать Флойда.Конор гораздо больше Флойда. Он может вписаться в лимит 145 фунтов на предсмертном одре, а Флойд легко в него вписывается», — цитирует Рогана MMA Fighting.