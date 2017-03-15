Маркес: бой Мейвезер — Макгрегор — оскорбление для бокса и UFC

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес осудил возможный поединок между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.
«Этот бой оскорбление для спорта и оскорбление для бокса и UFC в частности. Каждый вид спорта заслуживает уважения, и бокс и MMA заслуживают его. Такой бой просто невозможно сделать. Нет шансов, что Макгрегор выиграет такой бой», — приводит слова Маркеса BoxingScene.
Возможный поединок между Мейвезером и Макгрегором обсуждается уже давно, недавно прошла информация, что для этого боя уже зарезервирована арена в Лас-Вегасе.