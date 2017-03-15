Альварес: поражение от Макгрегора – небольшая, но ужасная глава в карьере

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес заверил, что оправился от поражения от Конора Макгрегора. Альварес уступил техническим нокаутом во втором раунде и потерял чемпионский титул.
«Это была плохая ноябрьская ночь для меня, но больше никаких проблем. Я в строю уже шесть недель, мы с тренером Марком Генри уже составили план по возвращению в октагон. Я вернусь в лёгкий дивизион, который принадлежит мне. Поражение от Макгрегора – небольшая, но ужасная глава в книге под названием «Карьера». Теперь я хочу написать несколько удачных глав.
Впереди меня ждёт бой с Дастином Порье, который наделал много шума поединком против Джима Миллера. Порье показывал отличные выступления и раньше, потому я взволнован, предвкушая наш бой», — приводит слова Альвареса BJ Penn.