Макгрегор: я нокаутирую Мейвезера, и весь мир съест свои слова

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор уверен в том, что добьётся успеха на боксёрском ринге и одолеет Флойда Мейвезера-младшего.
«Я боксёр, смотрите, как я возьму власть в боксе. Никто в этой игре не знает, что надвигается, поверьте мне. Когда я выйду на ринг, я шокирую весь мир. Посмотрите мне в глаза — мне 28 лет, и я уверен, как никто. Высокий, спокойный, опасно бью с обеих рук. Поверьте, я нокаутирую Флойда. Весь мир съест свои слова. Я боксирую», — приводит слова Макгрегора Bad Left Hook.