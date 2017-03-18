Уайт: Нэйт и Ник Диасы отказываются от боёв, которые предлагает UFC

Глава UFCзаявил, что братьяотказываются от боёв, которые им предлагает организация.«Мы продолжаем предлагать Нэйту бои, а он от них отказывается. Ник тоже. Не знаю, почему Нэйт так поступает. Может, ждёт Макгрегора. Но у Конора бесконечные варианты соперников», — приводит слова Уайта MMA Mania.Нэйт не выступал с тех пор, как решением большинства судей проиграл Конору Макгрегору в августе 2016 года.Ник в последний раз выходил на ринг в январе 2015 года, когда проиграл Андерсону Силве, но результат боя был аннулирован из-за положительного допинг-теста бразильца. После этого Диас отбыл годичную дисквалификацию.