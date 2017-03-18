Ковалёв встретился с Макгрегором и разместил совместное фото в «Инстаграм»

Вчера в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, на котором дебютный бой на профессиональном ринге провёл североирландец Майкл Конлан. Поболеть за него в «Мэдисон Сквер Гарден» пришёл известный боец UFC Конор Макгрегор.
На этом же шоу присутствовал и экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв. В объективы видео и фотокамер попала встреча Макгрегора и Ковалёва, во время которой они эмоционально о чём-то пообщались.
Через некоторое время на странице «Инстаграм» Сергея Ковалёва появилось его совместное фото с ирландцем.
Видео эпизода можно посмотреть по соответствующей ссылке.