Ломаченко: в спарринге со мной Макгрегор получил бы базовые навыки бокса

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBOсчитает, что спарринг-сессия с ним была бы дляполезной с точки зрения получения базовых навыков бокса. Ирландский боец стремится заполучить поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях«Ели мы проведём спарринг-сессию, это может быть полезно для него, потому что я могу ему показать некоторые боксёрские навыки. Мне нравится Макгрегор, он очень забавный парень, он очень смышлёный в этом бизнесе. Однако с точки зрения подготовки к бою с Мейвезером не думаю, что я буду полезен для Макгрегора, потому что у нас с Флойдом разные боксёрские стили», — цитирует Ломаченко BoxingScene.