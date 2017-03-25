Лобов: Алду девчонка, раз взял пояс Макгрегора, не победив его

, боец MMA и спарринг-партнёр, раскритиковалза то, что тот получил пояс чемпиона полулёгкого веса, не взяв реванш у Макгрегора.«Я скажу одну вещь про Жозе Алду: будь я на его месте, я бы никогда не принял этот пояс. Они забрали пояс у парня, который нокаутировал Алду за 13 секунд. Забрали и отдали его Алду, а он просто ходит счастливый и с улыбкой на лице? Какой девчонкой надо быть для этого? Он держит пояс, который Конор отнял у него за 13 секунд, и никогда не отмоется от этого позора», — приводит слова Лобова Bloody Elbow.