Фергюсон — Макгрегору: ты не сможешь убегать постоянно

Боец UFC, поединок которого с Хабибом Нурмагомедовым был сорван из-за проблем со здоровьем последнего, обратился к чемпиону UFC в лёгком весеПосредством своего аккаунта в «Твиттере» американец написал Макгрегору: «Освободи титул или защити его, ты не сможешь убегать постоянно».Фергюсон и Нурмагомедов должны были встретиться за титул временного чемпиона в лёгком весе, а победитель боя, вероятнее всего, встретился бы с полноценным чемпионом в лице Макгрегора.Теперь же, когда дата возвращения россиянина в октагон неизвестна, Фергюсон пытается бросить вызов непосредственно Макгрегору, чтобы сразу сразиться за полновесный чемпионский титул. В свою очередь, ирландец поглощён словесной перепалкой с Флойдом Мейвезером, с которым возможно он встретится по правилам боксёрского поединка.