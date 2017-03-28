Макгрегор хочет третьего боя с Диасом

Чемпион UFC в лёгком весепосредством своей страницы в «Фейсбуке», сообщил, что хотел бы третьего поединка сВ марте 2016 года ирландец сенсационно проиграл американцу удушающим приёмом на турнире UFC 196. В августе того же года решением большинства судей Макгрегор победил, взяв таким образом реванш.UFC опубликовал короткое видео, посвящённое второму поединку между бойцами. Увидев его, Макгрегор написал следующее:«Это великолепное видео о великолепной главе в моей карьере. Это жестокий бизнес, кто-то через него проходит, большинство же — нет. Я жду завершения трилогии. Это был адский бой, наслаждайтесь этим видео».