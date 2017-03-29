К.Джексон: я был Конором Макниггером

Боец смешанного стилясравнил себя св умении развлекать публику.«Я был первым Конором. Я был Конором Макниггером. Он может говорить всё, что хочет, твердить о деньгах и утверждать, что он в боях только ради денег, и никто не отвечает негативом на его слова.Я делал то же самое, но меня все пытались заткнуть. Мои слова вырывали из контекста и говорили: „Он здесь ради денег, он не любит спорт“. А я всего лишь пытался развлекать людей и всегда буду это делать», — цитирует Джексона Bloody Elbow.