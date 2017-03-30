Тренер Макгрегора: Конор — ребёнок в спорте и не уйдёт из UFC в ближайшее время

Джон Кавана, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, уверен, что ирландец не покинет серию в ближайшее время.
«Как и в любом спорте, здесь ты выступаешь до определённого момента. Но Конору 28 лет, он ещё ребёнок в спорте. Я смотрю на Бернарда Хопкинса, который в 50 лет выигрывал мировые титулы. Так что в ближайшее время Конор никуда не уйдёт.
Думаю, как только он завершит карьеру, он исчезнет. Люди думают, что ему нравится свет софитов, но это не так. Он просто любит драться и продвигать свои бои», — приводит слова Каваны Irish Mirror.