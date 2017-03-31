Фергюсон: хотел бы боя с Диасом

Боец UFC в лёгком весе, заявил, что хотел бы оспорить чемпионский пояс в бою с«Я бы хотел боя с Хабибом Нурмагомедовым, нашей встречи хотят и фанаты, но для этого мне нужны гарантии. Я не хочу снова проходить подготовку, тренировочный лагерь, не имея гарантий того, что шоу состоится.Сейчас мне нужен бой с тем, кто этого заслуживает, хочу одного из топ-претендентов. Мне не нужен тот, кого вынудят биться со мной. Если Конор Макгрегор хочет какой-то большой победы в боксе, чего, я думаю, ему не добиться, то пусть наконец оставит этот чёртов пояс вакантным и даст возможность драться за него.Я бы хотел провести бой с Нэйтом Диасом. На данный момент никто другой не заслуживает боя со мной. Мои фанаты, я, да и вообще все с удовольствием посмотрят на такой поединок», — приводит слова Фергюсона Sherdog.